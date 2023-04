"Una Consulta cittadina dei giovani per promuovere e realizzare idee"

Incontro-fiume del candidato Cesare Ragaglini mercoledì con i giovani del Movimento Quadrifoglio: oltre due ore per parlare di lavoro, sport, partecipazione, studio e cultura e non solo. "E’ bello vedere giovani che hanno voglia di impegnarsi per la propria città e per il futuro del Paese, con il fuoco vivo di chi vorrebbe vedere Massa cambiare – sottolinea Ragaglini – Hanno voglia di una politica sana che non parla solo di poltrone e di interessi, capace di uscire dalle stanze chiuse e di slegarsi dalle logiche del piccolo cabotaggio per progettare il futuro del territorio oggi, e magari del Paese domani. Condividiamo un’idea per allargare la partecipazione a chi più di altri ha bisogno di guardare al futuro: la costituzione della Consulta Cittadina dei giovani. Noi la realizzeremo. Potrà essere un vero laboratorio di formazione alla partecipazione alla vita democratica e alla gestione della cosa pubblica e per l’amministrazione comunale uno stimolo ulteriore per rendere realizzabili le iniziative che i giovani vorranno pensare. La Consulta, senza alcuna influenza esterna, lavorerà in piena autonomia anche avvalendosi della presenza e del contributo delle Istituzioni che non avranno diritto di voto". Tanti obiettivi da raggiungere grazie a una Consulta che conosce i problemi e può individuare soluzioni: "Nuovi spazi da dedicare alla biblioteca e allo studio, in piazza Mercurio e non solo. Vogliamo fare una mappatura degli impianti sportivi e delle palestre per poi avviare la loro riqualificazione. Saremo in prima fila per cercare di riallineare il mercato del lavoro con la formazione per aiutare i giovani a trovare un impiego stabile e di qualità. Infine, favoriremo l’adesione delle Associazioni giovanili di Massa al Forum Europeo della Gioventù dove potranno confrontarsi e scambiare esperienze con i coetanei di tutta Europa e dove saranno incoraggiati e sostenuti nel realizzare appieno le loro potenzialità di Cittadini Europei”.