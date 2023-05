Una comunità distrutta per Gianluca Uberti

Pungente e tagliente, mai cattivo, professionale e sincero. Ieri Aulla ha salutato colui che l’ha descritta tante volte, in ogni sua sfumatura, il giornalista Gianluca Uberti. L’abbazia di San Caprasio era piena di amici, per l’ultimo saluto, tra le lacrime e le sue canzoni dei Cure preferite. Don Lucio Filippi, durante l’omelia, ha incoraggiato la famiglia, per la perdita inaccettabile. "L’ascensione – ha esordito – per le persone di fede apre le porte del cielo. Noi sentiamo la morte come nemica. La fede ci dona la speranza dell’eternità". Toccanti le parole di chi lo conosceva bene. "Siamo tutti increduli e addolorati per questo lutto – ha detto il sindaco Roberto Valettini – tanti i ricordi che mi legavano a Gianluca, soprattutto alla sua professione, svolta con impegno e passione". "Siamo impotenti – ha aggiunto Riccardo Varese – di fronte al destino. Lo ricordo come un professionista esemplare, è stato addetto stampa della Società della salute, mi consigliava le parole giuste". "E’ stato un collega e un amico – ha chiuso Alessandra Vivoli del Tirreno - il giornale è fatto solo di fogli, ma dentro c’erano anima e coraggio di un ragazzo eccezionale".

Monica Leoncini