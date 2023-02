Una commedia moderna sulla convivenza nel nome del risparmio

Terzo appuntamento per RestArt, domani alle 21, con “Affittasi, Posti letto esauriti-Vale più l’affetto dell’affitto?“ di Maria Beatrice Papagni, una commedia originale e divertente. A esibirsi al Teatro dei Servi di Massa sarà la compagnia Etoile Centro Teatrale Europeo di Reggio Emilia.

"Siamo felici di poter ospitare una compagnia così talentuosa. Invitiamo i cittadini a partecipare e a godersi lo spettacolo per passare un sabato sera diverso e all’insegna della cultura", ha detto il direttore artistico di RestArt, Leonardo Della Croce. I biglietti sono prenotatili telefonicamente, anche tramite WhatsApp e sms, al numero 375.6466870 o per email a [email protected]

La regia di “Affittasi, posti letto esauriti-Vale più l’affetto dell’affitto?“ è di Michele Basso e Meri Zambelli. In scena ci saranno Francesca Munari, Giulia Giovanelli, Giulia Pezzi, Maria Beatrice Papagni, Michele Basso. La durata dello spettacolo – una divertente commedia – è di circa 60 minuti.

La storia. Camera da letto di un piccolo monolocale, dove si trova un letto a castello e poco di più. È proprio qui che una coppia di amiche ha deciso di andare a convivere per riuscire a sostenere le ingenti spese dell’affitto. Non faranno fatica ad emergere sin dai primi minuti le così diverse personalità e gli stili di vita che le due donne conducono. Questo precario equilibrio viene stravolto dall’arrivo di una terza ragazza che, reduce da una delusione d’amore, chiede ospitalità inizialmente per solo qualche notte.

Come se non bastasse, per una serie di equivoci e di non detti, in questo piccolo appartamento arriverà a sostare anche una quarta amica che intensificherà ulteriormente il ritmo e l’intreccio della commedia… Tra urla, bisticci e soprattutto tante risate, una domanda ci sorge spontanea: “Vale di più l’affetto dell’affitto?”.