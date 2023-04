"Una città sempre più sporca: grazie Duracell"

Il direttivo comunale della Lega attacca l’assessore Carlo Orlandi parlando di "un territorio trascurato", e si complimenta con Alessandro Cecchini, per tutti Duracell. "L’assessore Orlandi parla di volontariato benvoluto – scrivono dalla Lega –. Ma che bisogno c’era di sottolineare ’l’insostituibile lavoro professionale di Nausicaa’, visto che mancano fatti concreti". La Lega ritiene che le esternazioni dell’assessore vadano contro la realtà dei fatti considerato che la città non è mai stata così sporca e trascurata. Qualche aiuola con i fiori che vanno pure annaffiati, la rasatura alla Rotonda di Marina e la finitura delle siepi del Parco Puccinelli sono veramente poco, rispetto ad un contesto territoriale deteriorato in ogni sua parte dai monti al mare. La Lega ringrazia sentitamente il cittadino volontario Alessandro Cecchini in arte Duracell, e tutti quei cittadini che con passione e senza voler nulla in cambio danno una grande lezione di civiltà a tutti oltre che a fare importanti servizi per la collettività".