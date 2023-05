Una città più green In arrivo 41 postazioni per le auto elettriche Via al bando comunale

In città arrivano le colonnine per ricaricare le auto elettriche: un totale di 41 postazioni dai monti al mare per rispondere al crescente numero di auto green. Una copertura capillare che entro la fine dell’anno andrà a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini, ma anche dei tanti turisti che viaggino in modalità elettrica. Per questo l’amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse per individuare uno o più operatori disponibili a realizzare e gestire la rete di colonnine del territorio. Un’operazione a costo zero per le casse comunali, visto che il sistema di ricarica sarà realizzato e gestito direttamente dalla società interessata a gestire la mobilità elettrica di Carrara. Le 41 colonnine saranno spalmate su tre zone, vale a dire paesi a monte, centro e frazioni, costa. Non "Un bando di gara – spiega l’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini –, ma una manifestazione di interesse su criteri che vanno dall’esperienza nel settore alla provenienza dell’energia elettrica, compresi i tempi di progettazione, ripristino della funzionalità dell’infrastruttura di ricarica, il numero di colonnine, la diversificazione della tipologia di potenza e della velocità di ricarica. Ci riserviamo la possibilità di richiedere modifiche alle proposte pervenute e di non assegnare la concessione se non ritenuto opportuno". I punti: Colonnata, Fantiscritti, Monoblocco, viale Potrignano, Padula, via Don Minzoni, piazza XXVII Aprile, via Sarteschi, via Chiesa, via Ulivi, ponte Baroncino, piazza 2 Giugno, piazza Matteotti, ex Montecatini, ex mercato coperto di via Carriona, San Martino. E ancora: Castelpoggio, Fossola zona Zaccagna, Stadio dove il museo del marmo, Bonascola zona Conad, Sant’ Antonio, via Pelucara a Fossone, Turigliano, Avenza alla Prada, stazione ferroviaria, Avenza tra la Centrale e la Doganella, via Giovan Pietro, Torre di Castruccio, uscita autostradale, viale Zaccagna, viale da Verrazzano, zona portuale, piazza Menconi, largo Alpini Alpi Apuane, zona club nautico, piazza Nazioni Unite, via Felice Cavallotti, piazza Ingolstadt, vicinanze parco Puccinelli, via Maestri del Marmo e parcheggio Paradiso. Novità anche per le postazioni di ricarica delle biciclette elettriche, progetto mai decollato. "Il contratto con la società è terminato, toglieremo le rastrelliere, in particolare in piazza 2 Giugno torneranno nuovamente disponibili i parcheggi. Ci venivano ancora 40 bici, nuove e ancora impacchettate. Adesso valuteremo come utilizzarle, se donarle a qualche associazione o farle usare alle persone per gli spostamenti, insomma, di farne un buon uso".

Alessandra Poggi