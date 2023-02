"Una categoria fragile" La rabbia dei 500 balneari

Il tema Bolkestein ha raccolto oltre cinquecento imprenditori balneari provenienti da diverse parti d’Italia, che ieri si sono dati appuntamento alla 24esima edizione di Balnearia per dire no alle aste. Il tavolo si è svolto nella sala Michelangelo di Carrarfiere e ha visto la presenza del senatore Maurizio Gasparri, del vice presidente del senato Gian Marco Centinaio, e degli onorevoli Riccardo Zucconi (FdI), Deborah Bergamini (FI), Elisa Montemagni (Lega) e Marco Simiani (Pd.). In sala le tre sigle sindacali che sostengono la posizione del no alle aste per le concessioni demaniali imposte dalla direttiva Bolkestein: Assobalneari Confindustria, la base balneare di Donne Damare e Cna Balneari. "Da anni raccomando ai balneari – ha detto Gasparri – di confutare le cifre false legate al settore e di dimostrare attraverso una seria campagna di comunicazione che le vostre sono aziende fragili, perché soggette ad eventi meteo marini che vi portano danni ingenti. Bisogna che esigiate il rispetto dell’articolo 2 della legge concorrenza che riguarda la mappatura delle spiagge e provare in sede di discussione con l’Unione Europea che la risorsa non è scarsa". Parole confermate da Gian Marco Centinaio, che ha sottolineato che tra le 83 procedure di infrazione che ha l’Italia, nessuna riguarda i balneari. "La legge 145 – ha detto Centinaio – era pensata per poter avere il tempo consono ad avviare la mappatura delle spiagge, fare la riforma del demanio e dare tempi equi ad un lavoro che ci sta chiedendo la consulta".

Unanime il pensiero dei sindacati del mare: "Mentre noi – ha detto Fabrizio Licordari – siamo concessionari di beni. Sembra che il problema più grande in questo paese siamo noi", seguito da Bettina Bolla di ‘Base Balneare’ che ha detto, "Abbiamo preparato una petizione che vi chiediamo di firmare e di divulgare. È la richiesta al governo di non mettere all’asta le 30mila aziende a conduzione familiare perché le spiagge sono un bene italiano da tutelare". "I sindacati oggi seduti a questo tavolo – ha detto Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di Cna Balneari – sono quelli che quando sono stati chiamati dal governo hanno ribadito la necessità di una proroga per fare la mappatura".

L’onorevole Marco Simiani è stata una voce fuori dal coro, che ha proposto una visione e soluzione del problema che non sono state apprezzate dall’uditorio. Oggi in programma ci sono alle 10 nella sala Pietro Tacca la conferenza di Donne Damare e Confimpresa, e alle 10,30 nella sala Canova il consiglio direttivo unitario di Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti.