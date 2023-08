Una camminata per rinascere a CARRARA: Trekking e musica a Campocecina

Dopo ‘Una vela per la rinascita’ si sale in vetta con una camminata per le donne operate al seno. Dopo le crociere fra vento e onde si terrà domani, con ritrovo alle 18 al parcheggio Belvedere di Campocecina, l’evento ‘Dalla vela alla vetta per la rinascita’, volto a sensibilizzare sull’importanza del trattamento riabilitativo per le donne che hanno subito interventi per tumori al seno. Una camminata fino al rifugio del Cai, attraverso un sentiero accessibile a tutti, dove ci sarà un rinfresco. Nell’occasione verranno raccolti i contributi per sostenere le attività dello sportello aiuto linfedema ‘Rosalba Manfredi’ che, dal 2019, è attivo alla centro Don Gnocchi di Marina di Massa.

"Con questa iniziativa – commenta la responsabile del centro Elisabetta Bertocchi–, vogliamo ribadire che da oltre 60 anni a questa parte, continuiamo a fare la nostra parte per rispondere risposte ai bisogni di salute del territorio e a servizio delle fragilità vecchie e nuove. Negli anni abbiamo attivato collaborazioni e forme di partenariato con le realtà locali e questo evento è solo l’ultimo esempio. Siamo grati all’Asd Mure a Dritta per averci coinvolti in questa iniziativa e siamo contenti di portare il nostro contributo fattivo, grazie allo sportello aiuto linfedema ‘Rosalba Manfredi’ a favore delle donne operate al seno". Lo sportello offre consulenze sulle varie forme di linfedema ed eroga trattamenti fisioterapici sulla base di un progetto riabilitativo stilato dalla specialista fisiatra, a seguito di una visita medica, a favore di donne operate di tumori al seno, intervenendo anche con ginnastica post-intervento e trattamento della cicatrice. Padre fondatore è il progetto ‘Una vela per la rinascita’ con giornate a bordo di imbarcazioni dove le donne, che hanno subito interventi o vittime di maltrattamenti, possono vivere la condivisione facendo parte di un equipaggio.