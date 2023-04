Una bella intervista con Sandra Radicchi Le sue creazioni con i lavori su seta e gioielli

A differenza dei nostri nonni, la nostra non sarebbe scuola senza progetti: “Gymdance fusion“, “Libri in Gioco“, “Musica d’insieme“ e tanto altro nel calendario pomeridiano e la Proessoressa dai mille colori potenzia la mattina. Prof Radicchi, quando ha capito che il suo lavoro sarebbe stato nell’Arte? "Sin da piccola, in prima elementare. Ero timida, chiusa e mi esprimevo bene con il disegno. Il mio desiderio era di diventare una pittrice! Ho studiato all’artistico e all’accademia e mi sono specializzata in tante tecniche". Qual è la sua tecnica preferita? "La tecnica Serti: pittura sul seta". Sandra ci mostra anche alcune fotografie dei lavori su seta e i gioielli.

Ma anche questi che indossa li ha fatti lei? "Si, sono ‘Le Gemme di Sandra". Prof lei da noi fa tanti progetti, ma ha mai insegnato solo la sua materia? "Si, a 28 anni proprio all’artistico; poi mi sono sposata, ho avuto un figlio, per un periodo sono stata fuori Toscana, quando sono ritornata ho ricominciato a insegnare". A noi piace che sia tornata! Ci propone tanti progetti con tecniche diverse. Questo maggio sarà esposto, a Palazzo Ducale, nel Salone degli Svizzeri, il Progetto sulle Fontane di Massa e dal 2 al 10 giugno presso le Stanze del Comune. Noi ci saremo e voi?

(disegno di Emma Cipolla)