Un ’villaggio’ di Natale in casa. Festa grande a Ricortola

Ha creato una sorta di ’villaggio di Natale’ in casa. Accade a Ricortola e la protagonista è Sabrina Pucci. Per due giorni a settimana, martedì e giovedì, fino a Natale, Sabrina apre le porte a tutti, specie ai bambini, mostrando il presepe e le varie decorazioni, organizzando giochi per grandi e piccini, con l’aiuto di speciali ’Elfi’, e offrendo biscotti, dolci e bevande. I dolci sono fatti da lei. Ha creato anche un’apposita pagina Instagram, il ’Natale di Sabrina’. Il risultato è un successo travolgente. "Per me è una gioia – dice – io e la mia famiglia amiamo il Natale".