Un video per promuovere i borghi. Premiato il progetto di Cardellini che mette Fosdinovo in vetrina

Un riconoscimento importante per la storica Agenzia Immobiliare Cardellini di Fivizzano, il cui titolare Federico è salito sabato scorso sul podio al Living Place Hotel di Bologna, dove si è svolta l’edizione 2023 dei “Whommy Real estate Video Awards“, evento che ogni anno premia agenti immobiliari e home stager che fano un uso strategico di video per far promozione delle loro agenzie e del territorio. Fosdinovo è salita alla ribalta grazie alla tecnologia e all’amore per il territorio. "Grazie al video marketing immobiliare trasformiamo ogni casa in una storia da raccontare - spiega Federico Cardellini - Siamo la prima video agenzia immobiliare della provincia e ci occupiamo della compravendita di immobili ubicati nelle più belle località della Toscana. Quest’anno sono arrivato in finale con due colleghi: Viola Stacchi di Colorno in provincia di Parma e Daniele Patassini di Palombara Sabina in provincia di Roma. Ho entusiasmato la giuria – racconta – con un servizio sui borghi medievali della Lunigiana, presentando un documentario sul borgo di Fosdinovo e il territorio circostante: è stato un successo".

"Ho incontrato e ricevuto in Comune Federico Cardellini che mi ha dato la splendida notizia – commenta Camilla Bianchi, sindaca di Fosdinovo – Il premio che gli è stato conferito ha dato modo di conoscere Fosdinovo, le sue bellezze ma pure la sua fortunata collocazione geografica che permette, come ben sappiamo, di raggiungere il mare, le Alpi Apuane, la Lunigiana interna in pochissimo tempo. Il video che ha vinto è magnifico".

Roberto Oligeri