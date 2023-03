Un “viaggio” nelle Colline del Candia sul Cammino di Aronte

Seconda tappa sul Cammino di Aronte con il Cai di Carrara: sui sentieri e le strade bianche intorno al centro storico di Carrara attraverso Nazzano, Monte Oliveto, La Foce, Canaletto con rientro a Carrara. Un viaggio fin sopra le colline del Candia camminando fra i filari di vigne per affrontare anche l’affascinante Scalinata del Littorio. La camminata è fissata per domenica 12 marzo. Ritrovo e partenza alle 8.30 dalla Rotonda di Nazzano. In questo tratto il Cammino di Aronte segue per buona parte il tracciato della Via Francigena fino al monte Oliveto, per poi immettersi sullo stradello che, seguendo l’orografia del territorio, porta alla località Foce, spartiacque tra Carrara e Massa. Da qui si risale fino alla località Canaletto per scendere lungo la Scalinata del Littorio e giungere così a Carrara, in piazza Farini, dove è possibile prendere l’autobus per tornare alle auto a Nazzano. Gli accompagnatori saranno Poli, Grigolini e la presidente del Cai di Carrara, Brunella Bologna.

Un cammino di 4 ore e mezzo circa, senza contare soste e pranzo al sacco. Stasera si chiudono le iscrizioni. In caso di meteo sfavorevole o incerto, l’uscita potrebbe essere annullata ad insindacabile giudizio del Cai. La prossima tappa a calendario sarà poi il 7 maggio per Fossola, Moneta, Canepari, Fontia, Santa Lucia e ritorno a Fossola. In questo caso l’escursione toccherà il suggestivo Castello di Moneta, lo storico borgo di Fontia e quello di Santa Lucia, un balcone panoramico che permette nelle giornate limpide di aprire lo sguardo sulle Alpi Liguri fino alla Corsica e all’Arcipelago Toscano. Il progetto del Cammino di Aronte nasce dalla collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Progetti, Comune, Cai Carrara, Camera di Commercio, Panathlon e Anffas provinciali.

Per prenotare si deve telefonare allo 0585 776782 durante dalle 18.30 alle 19.30 di tutti i giorni feriali.