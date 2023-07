Un van elettrico per il Comune

Un nuovo mezzo, elettrico,

per gli operai comunali. A Villafranca si lavora per il rispetto dell’ambiente e per ridurre i costi di carburante. Tramite l’ufficio ambiente, infatti l’amministrazione ha ottenuto 15mila euro per l’acquisto di un minivan elettrico cabinato a due posti. Il primo Comune lunigianese a farlo. A seguire il progetto ci ha pensato l’assessore Sandro Vannini: "Abbiamo colto l’occasione per partecipare a un bando regionale - spiega - ottenendo il contributo. Ne aggiungeremo uno per rottamare l’attuale mezzo a disposizione degli operai comunali, che va sostituito. Il nuovo minivan si aggiungerà al camion utilizzato. Sarà elettrico, per ora abbiamo due colonnine di ricarica, in piazza Negrari, vedremo di incrementarne il numero, magari sistemandone una nel magazzino comunale per comodità nella ricarica del mezzo. Il nuovo mezzo non consumerà carburante: spenderemo 14 di quello che spediamo attualmente. Mi sembra un ottimo risultato".