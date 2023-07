Un tuffo nel Mediovevo Spettacoli e mercatini

Festa medievale a Fosdinovo, organizzata dalla Proloco, in collaborazione con il comune. L’edizione di quest’anno offrirà un ricco programma di spettacoli, mercatini, giochi e degustazioni. Grazie a una suggestiva rievocazione storica fatta di danze, duelli d’armi, esibizioni di falconieri e giochi di fuoco, la storia dei Malaspina torna a rivivere in una meravigliosa atmosfera, nella quale trovano spazio anche mercatini, giochi per bambini, disfide fra le frazioni, antichi mestieri, cena con la corte. Ricco il programma con dimostrazioni degli armigeri alla presenza del marchese e della sua corte in piazza Palancà, disfida dei popolani in piazza Cairoli, esibizione degli armigeri in piazza Castello con spettacolo di fuoco. Al castello la cena della corte, gli armigeri, alla presenza del marchese, si esibiranno nei combattimenti, sarà poi la corte a uscire per le vie del borgo. Alle 19 in piazza Matteotti concerto di musica medievale ‘Alymunn Medieval fantasy’ e alle 22,30 concerto dei ‘Rondeau de fauvel’, con musica itinerante nel borgo addobbato a festa. L’evento è organizzato con la preziosa collaborazione della Vab di Giucano e del gruppo Ana di Fosdinovo.