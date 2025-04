Un trekking nel centro storico per non dimenticare la Resistenza

Giovedì tutti a spasso per ricordare la Liberazione della città e dell’Italia in generale. In occasione delle manifestazioni per la celebrazione dell’80° anniversario della Festa della Liberazione del 25 aprile 1945, infatti, il circolo Anpi di Carrara, la Consulta anziani di Carrara assieme ad altre associazioni, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato un trekking urbano per il 24 aprile. Si parte alle 10 da piazza delle Erbe per poi proseguire verso la chiesa delle Lacrime, via Giuseppe Ulivi, piazza due Giugno, vicolo Castelfidardo, via Sarteschi e ritorno in piazza delle Erbe, uno dei luoghi simbolo della rivolta delle donne carraresi del 7 luglio. Durante il percorso i partecipanti potranno approfondire la conoscenza della lotta di liberazione a Carrara dall’8 settembre del 1943 e del 25 aprile del ’45.

Ad illustrare gli eventi più significativi ci saranno gli esperti dell’Anpi, in particolare Mariachiara Cappè coautrice del libro ‘La lotta di liberazione e il Cln a Carrara’. L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani, per promuovere la conoscienza e la memoria storica della città di Carrara attraverso i luoghi, le persone e i fatti che segnarono il percorso storico del territorio.