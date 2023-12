Un team per la ‘Green Community’. La firma sul futuro del territorio di Unione dei Comuni e Parco

Nasce il team “Green Community” dall’intensificata collaborazione tra Unione di Comuni Lunigiana e Parco Nazionale dell’Appennino che guarda alla sostenibilità per la Lunigiana del futuro. E’ la missione di cui si sono fatti carico i sindaci del territorio: progettare un territorio in grado di sostenersi da solo attraverso le energie rinnovabili. E proprio da questo obiettivo nasce la “Green Community” che grazie alle professionalità messe insieme dall’Unione di Comuni è riuscito ad ottenere un finanziamento di 2milioni e 600mila euro dall’Europa. Ma anche il Parco dell’Appennino ha voluto a investire nel futuro del territorio e sostenere la visione lunigianese con altre risorse: 1milione e 900mila euro.

"Abbiamo cercato di immaginarci come sarà la Lunigiana fra cinquant’anni – spiega il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana Gianluigi Giannetti – Abbiamo messo insieme numerose forze, diverse professionalità, per riuscire a creare idee di sviluppo territoriale sostenibile valide, e questo ci ha ripagato. Abbiamo bisogno proprio di risorse umane capaci di tradurre in operazioni concrete gli indirizzi politici che noi sindaci tutti abbiamo pensato per la Lunigiana. Abbiamo il dovere e l’esigenza di trovare risposte per affrontare le emergenze del nostro territorio montano, fragile, soggetto allo spopolamento". Inseguendo questo obiettivo l’Unione ha messo in piedi collaborazioni con realtà di alto livello che integreranno le sue azioni. "Giusto pochi giorni fa – sottolinea Giannetti – sono usciti i dati sull’andamento turistico che hanno dimostrato che la Lunigiana non solo è in costante crescita, ma addirittura fa da traino per il turismo dell’intera provincia".

Da qui la firma dell’Unione e del presidente del Parco Fausto Giovannelli: "per impegnarci tutti quanti in un progetto ottimistico di Lunigiana Sostenibile che vede coinvolti non solo attori pubblici come Unione di Comuni e Parco, ma anche e soprattutto quelli privati, cioè tutti coloro che fanno turismo, che tengono accesa la fiamma investendo giorno per giorno sul nostro territorio. Coloro che producono la linfa che serve alla nostra terra per sopravvivere grazie a questo settore e che cerchiamo di incanalare con la realizzazione di progetti adatti allo scopo."

Una delle operazioni in corso, oltre all’applicazione del protocollo Lunigiana Sostenibile sottoscritto dai due enti l’11 dicembre nella Giornata Internazionale della Montagna, è il progetto “Iat diffusi” che vuole garantire al turista un’assistenza d’informazione turistica su tutta la Lunigiana. L’operazione di “reclutamento” di bar, edicole, tabacchi, alimentari e cooperative di comunità dei borghi, come sedi di info point è partita a ottobre con il bando elaborato dall’Ambito turistico della Lunigiana insieme a Lunigiana World. L’obiettivo è creare una rete diffusa che possa coprire anche le zone più nascoste e non abbastanza valorizzate. Chi aderirà riceverà visibilità di ritorno dalla promozione degli Iat diffusi.