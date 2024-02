Un successo con la Proloco

Una giornata piena di colore e divertimento per la festa di Carnevale nel palazzetto di Quercia. "Siamo riusciti a promuovere un grande carnevale – dice il presidente della Proloco Città di Aulla Marco Profili –, una meravigliosa atmosfera. E’ il risultato del lavoro di un gruppo che crede nella collaborazione e che offre piena disponibilità nel realizzare gli eventi. Un grazie di cuore a chi si è reso disponibile sin dalle prime ore del giorno per sistemare e poi fino a tarda sera" Molte le associazioni che collaborano con la Proloco in modo costante: Avis, A piccoli Passi, Baby Parking, Pubblica Assistenza e ovviamente l’amministrazione comunale. Giochi, divertimento e premi per tutte le mascherine partecipanti, oltre a quelli della giuria per la maschera più originale, la famiglia più numerosa, il miglior gruppo. Premi per cui è arrivato l’aiuto di Avis Aulla e il Gelatiere.