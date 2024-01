Un Sos per il porto di Marina: "Spostati nello scalo spezzino i ruoli importanti e strategici"

Sindacati "perplessi" sul nuovo organigramma dell’Autorità portuale nel quale vedono un depotenziamento della sede di Marina di Carrara in favore di quella spezzina. Perplessità espresse da Enrico Manfredi (Filt Cgil), Luca Mannini (Fit Cisl) e Rolando Bellè (Uil Trasporti) che sottolineano di non essere stati coinvolti nella riorganizzazione del personale. E annunciano una richiesta di incontro con il presidente dell’Adsp Mario Sommariva e con l’amministrazione comunale. "L’Autorità di sistema portuale pochi giorni fa aveva comunicato il nuovo organigramma solo ai rappresentanti sindacali interni – scrivono Manfredi, Mannini e Bellè –, senza ritenere opportuno invitare le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, come secondo noi avrebbe dovuto fare. Con grande stupore ci siamo accorti che non è un semplice aggiornamento dell’organigramma, ma qualcosa di molto più ampio. A nostro avviso si tratta di un depotenziamento della sede di Marina di Carrara con accentramento di ruoli chiave in quella di Spezia".

Depotenziamento che, secondo i sindacalisti, "parte dal personale dell’area tecnica di Marina, che sarà spostato in altra mansione concentrando di fatto tutta l’area tecnica a Spezia". "Il ruolo del responsabile del demanio di Marina di Carrara sarà eliminato spostando di fatto tutto il settore su Spezia – proseguono i sindacalisti –. Tuttavia quello che proprio non ci va giù è che l’Adsp abbia deciso queste cose senza nessun confronto con le organizzazioni sindacali di Massa Carrara (con quelle di La Spezia non lo sappiamo), e riteniamo che questo non sia un modo corretto per intrattenere buone relazioni sindacali".

Il dubbio è che "dopo aver ricevuto un contentino di qualche anno di pace e tranquillità" le loro paure si realizzini e, rimarcano i sindacalisti Manfredi, Mannini e Bellè, "con una semplice operazione amministrativa piuttosto che un’operazione condivisa dopo i dovuti passaggi politici e sindacali". Accentrare i ruoli più importanti e strategici dell’Autorità portuale a Spezia proprio mentre è in fase di discussione e di prossima approvazione il nuovo piano regolatore del porto " che produrrà appalti per circa 500 milioni di euro" lascia perplessi i rappresentanti sindacali. Quindi la necessità di un incontro con l’amministrazione comunale di Carrara per capire se è stata informata e condivide le paure, ma anche con il presidente Mario Sommariva, per il quale sottolineano la loro stima, "per capire perché non siamo stati coinvolti, nella speranza ricevere le giuste rassicurazioni per il bene del territorio".