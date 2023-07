Un sorso d’acqua: l’impegno di Nobili in Etiopia

Oggi, alle 18.30, quarto appuntamento di ’Aperitivando on the beach’ al Bagno Eden di Cinquale con la presentazione del libro di Francesca Nobili (nella foto), assessore al sociale e all’istruzione di Fivizzano, dal titolo ’Una manciata di terra, un sorso d’acqua’. E’ un diario nel quale Francesca ha raccolto in maniera dettagliata, le sue giornate trascorse in Etiopia per una causa di volontariato dove il dare era la prerogativa. Dialogano con l’autrice Laura Lucchini, Eleonora Petracci (delegata alla cultura e al turismo per il Comune di Montignoso) e Stefano Antonelli, anestesista e volontario per ’Emergenza Sorrisi’. Il progetto ’Aperitivando on the beach’ nasce dalla collaborazione dell’associazione culturale Insieme con ’Il Salotto di Laura’.