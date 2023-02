Un sopralluogo degli ambientalisti al Lago di Porta

Un sopralluogo di Italia Nostra per sensibilizzare sui problemi ambientali del Lago di Porta. L’associazione ringrazia l’assessore di Montignoso Francesconi "per avere prontamente risposto al grido d’allarme lanciato da noi in relazione alle condizioni preoccupanti di una parte del lago". Ricorda che gli studi, in particolare quelli dell’università di Firenze, "hanno evidenziato che “nel lago ci sono aree in cui l’ossigeno in periodo estivo è molto scarso o assente con uno spesso strato di fango e lettiera”" e che restano da chiarire “i meccanismi del fenomeno restano da chiarire”.

Secondo Italia Nostra è necessario trovare le risorse economiche per cercare di risolvere il problema. Per verificare meglio e fare il punto della situazione, in collaborazione con Legambiente e Wwf, Italia Nostra sta organizzando, una visita guidata al lago con partenza dalla Casina Matteoli sabato 18 alle 15, se le condizioni meteo lo permetteranno. Alla visita guidata ha già confermato la sua presenza il naturalista Francesco Mezzatesta. L’associazione spera nella presenza anche dell’assessore.