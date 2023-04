Un sondaggio sul servizio rifiuti di Ato Toscana

Saranno gli utenti a dare il voto ai servizi di Asmiu e Nausicaa, soprattutto a segnalare criticità e i settori in cui sono necessari miglioramenti. L’Ato Toscana Costa, attraverso l’azienda Strategica srls, sottoporrà un questionario orientato a misurare il grado di soddisfazione della qualità del servizio in tema di rifiuti agli utenti della provincia di Massa Carrara serviti dai gestori Asmiu e Nausicaa. Strategica garantisce l’anonimato e il rispetto della privacy: i dati raccolti saranno riferiti esclusivamente ai diversi aspetti del servizio di raccolta rifiuti e igiene ambientale. L’attività, in accordo con le associazioni dei consumatori, vuole individuare i punti di forza e le eventuali criticità nell’erogazione del servizio e i miglioramenti da suggerire ai gestori.