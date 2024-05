Un sindacalista nel consiglio degli enti parco della Toscana

Cgil e Fillea Toscana soddisfatti per la presenza di un sindacalista nel consiglio direttivo degli enti parco regionali. "Accogliamo con favore la decisione del consiglio regionale della Toscana – scrivono Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana) e Alessia Gambassi (segretaria generale Fillea Toscana) –su proposta della giunta, di integrare con un rappresentante dei sindacati. Ci dispiace che FdI e Lega non siano stati favorevoli alla proposta, non volendo dar voce all’interno degli enti parco, proprio ai lavoratori, tramite un loro rappresentante. Nel caso specifico dell’ente parco che insiste nelle aree estrattive, qualora il componente di parte sindacale designato fosse della Cgil – proseguono i due sindacalisti – porterà le posizioni più volte ribadite che non vanno nella direzione della chiusura delle cave. Siamo convinti che si debba investire sulla creazione di una filiera capace di creare occupazione al piano e si debba completare il ciclo produttivo o garantendo l’approvvigionamento del materiale locale alle aziende della trasformazione che altrimenti si troverebbero nella condizione di cercarlo altrove e di pagarlo a cifre eccessive.

Questi – conclude la nota– sono i requisiti indispensabili con i quali sono state firmate le convenzioni che hanno permesso, a Carrara, a tutte le aziende, di evitare il ricorso alle gare europee e godere così di ulteriori 25 anni di periodo transitorio".