Un servizio indispensabile "Mille interventi l’anno"

"Siamo sui mille interventi l’anno". All’incirca 3 volte al giorno, l’elicottero Pegaso si alza dalla base al confine tra Marina di Massa e Cinquale. Con un netto incremento dei soccorsi post pandemia. Paolo Mensi (nella foto) è l’infermiere a bordo. Vola da 24 anni. "Gli incidenti sono aumentati dopo il covid. Le persone circolano di più e si vola di più. Ci sono meno risorse sul territorio, gli ospedali periferici sono ridotti all’osso e i pazienti devono essere centralizzati. Passiamo da una realtà dove, Massa e Carrara avevano due rianimazioni, ora abbiamo un unico ospedale con risorse che non sono raddoppiate, ma sono rimaste minime". Minori risorse sul territorio e aumentano i voli. "Gli interventi più frequenti sono per traumi maggiori, emorragia cerebrale, ictus, incidenti gravi, incidenti in zona montana o per patologie di tipo non traumatico in zone remote. Poi le persone con diagnosi gravi, quindi per evitare di perdere del tempo, il paziente viene portato direttamente al centro di riferimento. Di notte voliamo soprattutto per la copertura delle isole e per i trasferimenti".

Il Pegaso opera, in maggior parte, nella zona delle Apuane e le isole, a coordinarlo è la centrale del 118 di Firenze. Può volare anche in notturna e permette al personale di essere vericellato, cioè non ha bisogno di atterrare ma può calare i soccorritori. E’ operativo 24 ore su 24, con un tempo di risposta di 5 minuti dalla chiamata. "Siamo alla base, pronti con l’imbrago indossato. Dopo il decollo, arrivati sul luogo dell’evento, valutiamo se possiamo atterrare, oppure se il personale deve essere calato a terra. Voliamo con un equipaggio di 6 persone: comandante, secondo pilota, il tecnico cioè colui che gestisce il vericello, medico anestesista-rianimatore, infermiere e di giorno anche uno specialista del soccorso alpino". Gli incidenti sulle Apuane sono una fetta importante, nel 2009 ci sono stati 11 decessi. "C’è chi scivola sul ghiaccio o fa percorsi non adatti. Ci sono molti sentieri esposti e persone che si improvvisano senza l’attrezzatura adatta. La caratteristica delle Apuane è quella di avere rocce in una situazione invernale con molto ghiaccio e in estate pareti fragili. Poi per l’elicottero nella stagione estiva ci sono problemi dovuti alla temperatura dell’aria, che rende minori le prestazioni. D’inverno c’è il problema del ghiaccio".

Arrivati all’ospedale di Massa non è sempre possibile atterrare. "Cì sono dei limiti dovuti al vento. Se questo viene da mare, l’elicottero è costretto ad atterrare al Cinquale. Il paziente deve essere poi trasportato". Sul fronte formazione, l’equipaggio è sotto controllo continuo. "Siamo sottoposti a verifica pratica ogni 6 mesi. Ci sono delle prove da superare per mantenere l’operatività. Io ho iniziato come infermiere di rianimazione poi sono stato reclutato a bordo. Si inizia con un percorso di ambientamento sull’elicottero, nel mio caso è necessaria una congrua esperienza di terapia intensiva, per poi procedere con l’addestramento aeronautico".

Patrik Pucciarelli