Un servizio di bus-navetta per la Via Crucis del Venerdì Santo

di Roberto Oligeri

Buone notizie per chi vuole partecipare (o anche semplicemente vedere) alla Via Crucis ma non ha la macchina oppure teme di rimanere imbottigliato nel traffico eo di non trovare parcheggio. Per la prima Via Crucis Intercomunale che si realizzerà il 7 aprile, il giorno del Venerdì Santo, con partenza dalla frazione di Bastia, in Comune di Licciana Nardi, fino a Villanova di Bigliolo (in Comune di Aulla), entreranno in funzione i bus navetta. L’evento è dedicato alla morte del comandante partigiano Leonardo Umile, ucciso esattamente il 7 aprile del 1945 dai nazisti ai quali s’era rifiutato di dare i nomi dei suoi compagni di lotta.

Quel giorno i partecipanti alla sacra processione, guidata da monsignor Antonio Vigo, cappellano militare e parroco di Bigliolo, ricalcheranno esattamente il percorso fatto da Umile dopo la sua cattura da parte dei tedeschi. Condotto a piedi da Ca’ Bancarela, la località nella campagna di Bastia dov’era stato bloccato, fino a Villanova, dov’era stato ucciso . Otto chilometri di sofferenze: botte, torture, umiliazioni di ogni genere, una sorta di via Crucis terrena, terminata di fronte al plotone d’esecuzione al bivio di Villanova. Viste le distanze, gli organizzatori hanno predisposto, con partenza alle ore 14, un servizio di bus navetta che condurrà i partecipanti dal piazzale di fronte la Chiesa Parrocchiale di Bigliolo fino a Bastia, dove l’inizio della Via Crucis è previsto per le ore 15. Il termine della processione, è previsto per le ore 18 di fronte la lapide che ricorda, a Villanova, il sacrificio del comandante partigiano. E’ proprio qui che verrà appesa la corona di spine con una sua gigantografia, portate lungo tutto il percorso. Un evento che sta attirando molti consensi e la partecipazione ed al quale hanno già dato la propria adesione i gruppi di scout di La Spezia, Sarzana e Lerici.