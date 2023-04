Un selfie con Faber, ora si può. Il ritratto di Kohl in piazza De André

Una nuova installazione in omaggio a Fabrizio De Andrè. Dopo l’inaugurazione dello scorso 18 febbraio con l’intitolazione a Faber della ormai ex piazza Battisti, arricchita con tanto di targa e con una cerimonia ufficiale alla presenza di Dori Ghezzi, da ieri campeggia in piazza ‘De Andrè’ anche un nuovo omaggio al tanto amato cantautore genovese.

Proprio sotto la targa installata due mesi fa è stata aggiunta una fotografia in bianco e nero, una delle più note, che ritrae in piedi De Andrè con lo sguardo rivolto in avanti, in un momento probabilmente di riflessione. La fotografia è di Reinhold Kohl da cui è proprio nata l’idea di poterla sistemare in un punto della città, previo parere positivo del Comune, e dedicare così un piccolo spazio in città a De Andrè in una città che non ha mai fatto segreto di amarlo profondamente.

L’idea del fotografo era subito piaciuta anche agli uffici comunali, ed è stata solo per una questione di tempistiche se è stata poi installata in un secondo momento rispetto alla targa a febbraio. "La foto faceva parte già del progetto iniziale con la targa e l’intitolazione della piazza – spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi – ma prima di poter aggiungere anche un secondo elemento celebrativo, abbiamo dovuto aspettare il parere dei condomini dello stabile dove poi abbiamo posizionato la foto, nella parete esterna dell’edificio proprio sotto la targa". Per l’autorizzazione all’installazione, il Comune aveva avviato una raccolta firme tra i condomini dell’edificio e capire favorevoli e contrari. La proposta è stata votata a maggioranza. "Il nostro obiettivo era posizionare la foto in modo da renderla pronta almeno per il primo maggio – conclude l’assessore – e la sua collocazione ad altezza d’occhio permette a chiunque di poterla apprezzare bene, e perché no farsi anche una foto".

D.R.