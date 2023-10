"Un risultato atteso dalla città. Dal Pd solo critiche inutili"

"Con l’approvazione del progetto per il recupero del Parco Ugo Pisa abbiamo ottenuto un risultato storico che la città aspettava da anni". Lo sostiene Filippo Frugoli (nella foto), capogruppo della Lega in consiglio comunale, che evidenzia come l’area, una volta recuperata, potrà offrire alla città "un nuovo convitto per gli studenti, spazi per il progetto ’Dopo di noi’, campi da basket, da padel, da tennis, percorsi vita e una definitiva messa in sicurezza".

Dalla Lega non manca una stoccata al Partito Democratico che in consiglio comunale ha votato contro al progetto: "Dopo che per anni non si sono mai interessati della manutenzione del parco lasciando all’amministrazione di Francesco Persiani la responsabilità di chiudere la pineta per la tutela della sicurezza dei cittadini a causa delle mancate verifiche e controlli sui pini, oggi – prosegue il consigliere Frugoli – sembrano interessarsi al progetto cercando inutili scuse per criticare".