Un rifugio per cani e gatti, approvata una struttura ad hoc per l’accoglienza e le cure

A Massa nasce un nuovo canile

Massa, 5 marzo 2023 - Fra gli ultimi atti approvati dalla giunta del sindaco Francesco Persiani c’è anche l’avvio di un’ulteriore procedura di variante al Regolamento urbanistico su proposta di un privato. Il progetto prevede da un lato di trasformare un edificio su tre piani in centro città, in via Bastione, da destinazione sanitaria o centro medico sociale a residenziale, e dall’altro lato propone in perequazione la realizzazione di spazi pubblici destinati a gattile e canile in via dei Loghi, a Poveromo, da cedere gratuitamente al Comune. La proposta era stata presentata a palazzo civico dalla società Bastione Srl il 12 settembre e prende in esame due diverse proprietà da sottoporre a variante.

Il primo, quello in via Bastione, risulta di fatto un immobile non utilizzato, sottolinea il documento, "in quanto mai completato e quindi destinato a fenomeni di degrado". Un lotto di 1.390 metri quadrati di superficie in cui si trova un edificio che si sviluppa fra piano interrato e tre piani fuori terra. Secondo i proponenti, l’edificio oggi non sarebbe né funzionale né strategico per la città.

L’altro lotto interessato dalla procedura comprende alcuni terreni destinati ad aree verdi e agricole residuali in via dei Loghi, incolti e non utilizzati. Aree da cedere gratuitamente al Comune in perequazione per realizzare servizi pubblici suggerendo spazi da destinare agli animali di affezione e l’amministrazione in particolare individua come prioritaria "una struttura adibita a canile-gattile finalizzata a dare rifugio a cani e gatti, offrendo migliori servizi veterinari con riabilitazione e pronta ricollocazione degli animali ospiti della struttura". Con l’approvazione di giunta prima del voto della mozione di sfiducia, quindi, l’amministrazione ha accolto la proposta di variante al Ru avviando la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica.