Un reperto ferma il cantiere Spunta un muro storico Via il semaforo a Caprigliola

Non è stata la lettera del sindaco Roberto Valettini a togliere il semaforo all’imbocco del nuovo ponte sul Magra, tra Caprigliola e Albiano, che sta creando code e disagi. E’ stato un reperto forse storico trovato durante gli scavi per costruire la rotatoria che rivoluzionerà la viabilità sulla Cisa. Lo hanno trovato venerdì e il sospetto è che si tratti di un pezzo del vecchio canale di bonifica. Se antico e di valore storico tanto da essere tutelato dovrà dirlo ora la Soprintendenza che intanto ha bloccato i lavori. E Anas, vista la sospensione del cantiere sulla Cisa, ha tolto il semaforo e ripristinato la viabilità a due sensi.

Un primo esame del reperto è stato subito fatto dalla soprintendente Angela Acordon, che vive a Isola a poche centinaia di metri dal cantiere. Nei prossimi giorni dovranno però essere effettuati ulteriori accertamenti per capire il valore del ritrovamento. Nel frattempo alla Bettola il semaforo, che avrebbe dovuto regolare il transito a senso unico fino a giovedì, è stato spento e il Comune di Aulla avvisa che la traffico è tornato alla normalità, anche se ieri non sono mancate le code. Una modifica al cronoprogramma dei lavori di scavo per la nuova viabilità che, al momento, non si sa quando riprenderanno. Il cantiere potrebbe forse continuare in altri punti previsti dal progetto, collegato a quello per la ricostruzione del ponte di Albiano crollato nell’aprile del 2020, in piena pandemia. Un sospiro di sollievo per i pendolari ma non mancano i timori che il ritrovamento del reperto possa allungare i tempi per il completamento della nuova viabilità alla Bettola e quindi per la risoluzione dei problemi collegati alla situazione provvisoria intorno a uno snodo cruciale per la viabilità.

E.Rosi