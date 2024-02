Un regalo speciale per chi è malato. Holter cardiaco donato all’ospedale

Un dono speciale per aiutare chi è malato. Grazie alla generosità di Giovanni e Marco Ribolla che hanno donato un holter cardiaco all’ospedale di Pontremoli in memoria del fratello Claudio, scomparso prematuramente lo scorso anno, il reparto di medicina ha uno strumento in più, da utilizzare in collaborazione con la cardiologia. Si tratta di un holter per il monitoraggio di chi soffre di problemi al cuore.

La breve cerimonia di consegna dell’apparecchiatura si è svolta nel reparto di Medicina diretto dal dottor Lino Mori. Viene acquisito uno strumento importante, che consente di migliorare la diagnostica della patologie aritmiche cardiache. "E’ il modo migliore per ricordare Claudio" hanno detto i congiunti. Noto commerciante titolare con i fratelli del Consorzio agrario di via Oderzo, punto di riferimento per il settore, era deceduto ad agosto 2023. Il dono dell’holter è stato un bellissimo modo di mantenere vivo il suo ricordo con un gesto di solidarietà. Sono molte le manifestazioni di gratitudine e ringraziamento che negli ultimi anni si sono concretizzate con donazioni all’ospedale pontremolese da parte di associazioni ma anche privati cittadini che vogliono ricordare amici, familiari scomparsi o dare un segno di vicinanza al presidio. Le donazioni hanno come oggetto le scelte più disparate che vanno al di là del valore economico: tutto è utile se in grado di migliorare l’attività quotidiana. E’ lungo l’elenco di supporti donati negli ultimi 3-4 anni dal defibrillatore all’holter al pulsiossimetro, per passare alla bilance digitali, alle poltrone prelievi, ai televisori e arredi vari.

Sono attestati di gratitudine e solidarietà che dimostrano il legame tra la popolazione e l’ospedale. E anche un riconoscimento dell’impegno e del lavoro di coloro che ci lavorano (sanitari e non solo) e ci ricordano che la struttura non servirebbe a niente senza l’umanità e la responsabilità di chi vi opera.

Natalino Benacci