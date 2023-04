Un pullman per le cave e un numero unico per i taxi in città

Dopo le lamentele lanciate da due turiste tedesche che non sono riuscite a visitare le bellezze di Carrara per mancanza di mezzi pubblici, l’assessore al Turismo Lara Benfatto fa il punto su alcune novità a cui l’amministrazione sta lavorando per rendere tutto il territorio cittadino più accogliente e a misura di viaggiatore. "Siamo consapevoli che quando parliamo di turismo ci siano tante cose su cui lavorare – dice Benfatto -. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di rendere la città più accogliente verso chi arriva e questo significa, anzitutto, implementare tanti servizi. Si tratta di una strada lunga, perché le cose da fare sono tante, ma assieme agli uffici ci lavoriamo costantemente e presto contiamo di annunciare le prime novità.

Per esempio, Autolinee toscane ci ha appena comunicato che già la settimana prossima sarà istituita una fermata del servizio di trasporto pubblico in prossimità dell’area archeologica di Fossacava, mentre proprio in queste settimane sono in corso studi e valutazioni sulla possibilità di prevedere una corsa che colleghi il centro storico con Fantiscritti. Sempre per quanto riguarda i trasporti, invece, stiamo da tempo lavorando a un accordo che ci permetterà di avere un numero unico di prenotazione dei taxi tra Carrara e Massa, con conseguente miglioramento dell’offerta, soprattutto nella nostra città". Benfatto fa quindi un passaggio sulle disavventure delle turiste tedesche. "Dispiace leggere come accaduto negli ultimi giorni – dice – delle lamentele di turisti che hanno avuto difficoltà a visitare le tante bellezze della nostra città, cercheremo di imparare da queste critiche per migliorare sempre di più. Ci tengo però a sottolineare che, per quanto riguarda i punti informazioni, quello di piazza Alberica non è chiuso né, tantomeno, è prevista la sua chiusura".