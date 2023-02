Un protocollo per i soldi del Pnrr "Maglie strette contro le mafie"

Siglato un protocollo d’intesa a tutela della risorse finanziarie del Pnrr ieri mattina in prefettura dal colonnello Gabriele di Guglielmo comandante provinciale della Guardia di Finanza e il presidente della provincia Gianni Lorenzetti che ha visto anche la partecipazione del prefetto di Massa Carrara Guido Aprea. Rientra nel più complessivo patto per la sicurezza con una particolare attenzione ai controlli sugli appalti del Pnrr, affinché i fondi in arrivo non vengano dispersi o, peggio, aggiudicati a soggetti criminali, di stampo mafioso e non.

I soldi che arriveranno in Provincia sono tanti, si parla di 50 milioni. "Il protocollo – ha detto il colonnello Di Guglielmo, è finalizzato a maggiori controlli sul corretto impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il nostro ruolo di polizia economica finanziaria dobbiamo vigilare sulla corretta procedura di assegnazione del risorse agli operatori e verificare eventuali irregolarità, cercando di non intralciare il regolare flusso dei fondi".

Una stretta sinergia con la Provincia dunque per acquisire informazioni più dettagliate possibile sui partecipanti ai bandi di gara, così da riscontrare già in quella circostanza eventuali irregolarità. Saranno periodici gli incontri tra Provincia e Finanza che poi, in scia alle informazioni acquisite, potrà procedere a controlli d’iniziativa. I fondi sono cospicui e le stesse procedure del Pnrr hanno tempistiche abbastanza delineate che se non rispettate potrebbero portare alla perdita delle risorse.

"In Provincia – ha spiegato il presidente Gianni Lorenzetti – arriveranno solo per le scuole 43 milioni di euro, divisi in 11 interventi, più 2,15 milioni per il piano nazionale delle infrastrutture destinate a zone periferiche della Lunigiana e pertanto abbiamo ritenuto di approfondire più speditamente con buone pratiche, sistemi nuovi di divulgazione e incrocio dati coi finanzieri per evitare frodi, conflitti di interesse e o infiltrazioni mafiose".

Proprio queste, ma non solo, sono uno dei rischi più grandi. "Quando ci sono i soldi ci sono loro – ha detto il prefetto Aprea citando gli insegnamenti del magistrato Giovanni Falcone –. Ecco che allora il protocollo diventa quasi un piano attuativo del più generale patto per l’ordine e per la sicurezza siglato qualche settimana fa sempre in prefettura. Anzi, addirittura lo migliora, perché si occupa di profili specifici, sovente anche in casi di mafia. Spesso sfuggono illeciti fiscali, o illeciti tecnico contabili".

Oggi quindi si "alza l’asticella" perché con un afflusso così importante di risorse "gli appetiti aumenteranno, e gli anticorpi sono questi". Controlli aumentati rispetto a quelli ordinari, tipici di ogni procedura di gara. L’obiettivo è di monitorare di volta in volta l’elenco dei lavori in corso e in fase di appalto. In sostanza uno scambio informativo su situazioni anomale: ad esempio ditte sconosciute, che non operano qui in zona. Già questi sono campanelli d’allarme, così come vanno controllate altre situazioni che via via potrebbero emergere, tipo lavori che procedono a singhiozzo, o con personale non registrato. Un segnale molto chiaro quindi arriva dalla Provincia: "se qualcuno ha intenzione di venire a Massa Carrara per fare il furbo sappia che abbiamo le maglie strette".

Margherita Badiali