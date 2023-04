Un protocollo del Parco con l’Università

Sviluppo delle conoscenze geologiche, tutela e valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane: sono gli obiettivi del Protocollo d’Intesa firmato tra il Parco regionale delle Alpi Apuane e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa nei giorni scorsi. L’impegno comune è di collaborare in moto fattivo per studiare, tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio geologico delle Apuane, promuovendone la conoscenza e la fruizione attraverso azioni e iniziative varie, tra cui pubblicazioni, cartografia specifica e o mezzi audiovisivi. Il Parco in particolare si impegna a coinvolgere il Dipartimento in iniziative, progetti nazionali e internazionali legati alla rete europea e mondiale dei geoparchi; nella schedatura dei geositi delle Alpi Apuane e degli elementi rilevanti del patrimonio geologico, nella collaborazione per la gestione scientifica del museo didattico interattivo ‘ApuanGeoLab’ di Equi Terme, finalizzato alla divulgazione delle Scienze della Terra, sia per gli istituti scolastici, sia per i visitatori.

Il Parco dovrà poi impegnarsi a individuare e realizzare progetti di ricerca che gli consentano di dotarsi di strumenti innovativi e scientificamente rigorosi per una più approfondita conoscenza geologica e una migliore gestione del territorio. Il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, secondo il Protocollo che avrà durata di tre anni, metterà a disposizione le proprie competenze scientifiche e professionali. Dovrà quindi sviluppare ulteriori studi e ricerche scientifiche, indicare ulteriori azioni e interventi per favorire la conoscenza, la protezione ambientale e la valorizzazione economica del patrimonio geologico delle Alpi Apuane, con particolare riferimento alla fruizione turistica e culturale dei beni geologici e all’uso sostenibile delle georisorse.