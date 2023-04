Un progetto di ’meta-poetry’ per il collettivo “Mitilanti”

Oggi a Sarzana il nuovo evento di Spazi Fotografici. Ospiti della giornata il collettivo di poeti Mitilanti con il loro nuovo progetto di poesia e realtà virtuale, Meta-poetry.

“Poesie navigabili, esperienza immersiva in cui la letteratura si esperisce indossando visori, possibilità di essere investiti da immagini, suoni e parole dei testi stessi”. Dalla collaborazione tra Mitilanti e Alterego Digital Lab ecco il viaggio sul confine fra poesia, arti visive e realtà virtuale, Metapoetry. Presentato in anteprima a Siena, oggi alle 18 si riproporrà tra il giardino e l’area interna della sede sarzanese di ‘Spazi Fotografici’ in esperienza ’vr’ e reading.

A prendere vita, in modelli grafici renderizzati, le cinque poesie dei cinque poeti, introdotte proprio alle 18 in un breve reading. Indossando i visori sarà possibile entrare all’interno delle poesie, vivendo un’esperienza capace di amplificare ed espandere la percezione, il messaggio ed il contenuto dei testi poetici presentati dagli autori.