Un progetto contro i disturbi alimentari

Il Rotary Carrara e Massa a fianco degli studenti per combattere i disturbi alimentari. Si tratta del progetto ‘Le gocce del colibrì’ che si svolgerà mercoledì all’Autorità portuale, e giovedì 20 febbraio al teatro Guglielmi di Massa. La doppia iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente del Rotary Carrara Massa, Gian Luigi Fondi, ed è stata realizzata in collaborazione con l’Asl, con l’equipe diretta dal dottor Angelo Cerù (nella foto), direttore del Dipartimento salute mentale e dipendenze. Agli incontri seguiranno altrettante uscite dello spettacolo teatrale realizzato dalle attrici Alessandra Berti e Antonella Ianuale del Teatro Civico. Il 13 marzo al teatro degli Animosi a Carrara e il 19 marzo al teatro Guglielmi di Massa. In programma anche un laboratorio teatrale e l’apertura di uno sportello di ascolto gratuito per i giovani con Gianfranco Bontempi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani e l’opinione pubblica su un’emergenza vera e propria, resa ancor più preoccupante perché silente, che minaccia fasce sempre più giovani della popolazione, con esiti drammatici per oltre tremila persone che ogni anno perdono la vita solo in Italia. L’ambizione finale è quella di creare centri diurni per chi soffre di disturbi alimentari, considerando che in presidi di questo genere potrebbero finalmente trovare le competenze e l’ambiente necessari per la guarigione. Il progetto gode della collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale, grazie alla sensibilità del professor Vincenzo Genovese e della professoressa Ines Mussi, e della partecipazione delle classi degli istituti superiori della provincia. Proprio le scuole costituiscono l’anello forte dell’iniziativa: i giovani in età scolare rappresentano la destinazione degli sforzi del progetto, volto a prevenire e a combattere questo terribile disagio di cui essi sono la principale vittima.