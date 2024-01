Un premio letterario dedicato agli alunni

Per sensibilizzare nei bambini l’attenzione ai valori dello sport che hanno scelto e stanno imparando a conoscere frequentando i corsi delle società, lo scorso anno è nato il premio letterario “Sportiva...mente“, riservato ai bambini di quarta e quinta della scuola primaria nel territorio regionale. Promotori il Panathlon Club Pontremoli Lunigiana, guidato dal presidente Aldo Angelini e Area 6, con il patrocinio della Regione. L’obiettivo è raccontare la disciplina sportiva praticata. Lo scorso anno sono stati ben 170 gli elaborati pervenuti alla segreteria del premio e poi pubblicati nel libro del concorso. "Confidiamo di avere in questa seconda edizione una partecipazione più vasta - dice il presidente Aldo Angelini - considerando anche che il Premio da un lato si avvicina ad una platea di sportivi giovanissima che offre grandi spunti per le nostre attività panathletiche, e dall’altro perché il Panathlon entra con più forza nelle scuole, nelle famiglie e nei media che ci danno senz’altro una grossa mano per pubblicizzare l’evento ed in conclusione è anche una forma di marketing per avvicinare come soci i familiari dei partecipanti". Il concorso vede il patrocinio della Regione Toscana, del Coni Regionale, di Sport e Salute, di USSI Toscana, del Distretto Italia e l’avviso è stato comunicato ai presidi delle scuole della Lunigiana.

