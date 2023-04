Un premio alla gentilezza per ricordare lo studente scomparso Alessio Zanetti

Al liceo classico Repetti sono state consegnate le borse di studio in memoria di Alessio Zanetti, il ragazzo sedicenne scomparso tragicamente il 18 maggio 2017, travolto da un pirata della strada mentre tornava a casa da scuola. Frequentava all’epoca la quinta ginnasio. Per ricordarlo, la famiglia e la scuola hanno istituito un premio: due borse di studio, del valore di 250 euro ciascuna, frutto di donazioni private, che per volontà della famiglia vengono assegnate a studenti di quinta ginnasio, la classe che Alessio frequentava quando ci ha lasciati. E’ un premio che non guarda ai risultati scolastici, ma alle qualità umane: la gentilezza, la disponibilità nei confronti degli altri, l’atteggiamento partecipe e costruttivo rispetto alla vita scolastica, quelle doti che distinguevano appunto Alessio. Nall’aula magna, gremita di studenti, la madre di Alessio, Cristina Francesconi, e il padre Giampiero Zanetti hanno consegnato il premio a Chiara Giovannacci e Alessandro Del Ry. La premiazione è stata preceduta da un commosso ricordo di Alessio, terminato con la proiezione del video che i suoi compagni di classe nel 2017 gli avevano dedicato dopo il tragico incidente, un modo per mantenere vivo il suo ricordo. Erano presenti la comandante della Polizia municipale, Paola Micheletti, il tenente Emanuele Bassani, in rappresentanza dei vigili urbani, di grande aiuto alla famiglia per l’inchiesta e le indagini.