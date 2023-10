Un premio al brigadiere dei record. Va in pensione Duri, 37 anni a Zeri

Dopo più di 37 anni di onorato servizio nell‘Arma ha appeso la divisa al chiodo. Il brigadiere capo qualifica speciale Ivano Duri è andato in pensione dopo aver trascorso più di un quarto di secolo nelle valli e montagne zerasche. E’ stato un punto di riferimento sugli impianti sciistici del comprensorio Zum Zeri dove in tutti questi anni durante la stagione invernale si è adoperato nella vigilanza e nel soccorso degli incidenti. Il brigadiere Duri era arrivato a Zeri nel febbraio 1998 entrando subito a far parte del tessuto sociale locale soprattutto dopo aver avuto la fortuna di formare in loco una famiglia tanto da sentirsi zerasco benché fosse bagnonese d’origine. Al momento del congedo tanti i ricordi della carriera ripercorsi. Dal lontano 1986 quand’era nei panni di un giovane militare e poi via via sempre più formato sino agli incarichi speciali a Roma negli anni ’90 e ancora militare esperto nel 2002 durante i mesi trascorsi all’estero in Kosovo e Macedonia in Reparti Nato al servizio dell’Onu in occasione della guerra nei Balcani. Il brigadiere Duri vanta un record permanenza a Zeri.

"Nell’Arma ho trascorso una carriera al servizio dei cittadini e sono orgoglioso del mio operato. Ho ricevuto decorazioni e onorificenze: dalla croce d’argento e poi d’oro per gli anni di servizio maturati, alla medaglie Nato per le operazioni di pace in Kosovo e Macedonia e del Ministero della Difesa per l’impiego all’estero, arrivando alla nomina di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Tengo a salutare la cittadinanza locale con cui ho trascorso tutto questo tempo impegnandomi nel risolvere nel quotidiano tante problematiche. Ricordo in particolare quelle legate al Covid con la premura di essere sempre all’altezza dei compiti e cercando di stare al fianco dei cittadini con impegno e serietà". Duri ringrazia il sindaco Cristian Petacchi e le diverse figure istituzionali e civili militari e religiose per aver organizzato la cerimonia dei saluti istituzionali nella sala consiliare, dove gli è stata consegnata una targa ricordo per il periodo di permanenza sul territorio comunale zerasco.

A tutti il brigadiere ha espresso sincero affetto, riconoscente alle figure istituzionali civili, militari che religiose con cui nel tempo ha avuto occasione di intrecciare rapporti professionali e personali. Il neopensionato comunque prosegue nel volontariato il suo servizio con i donatori di sangue Fratres di Bagnone, con la Croce verde di Zeri e con la la guida del Coro Ana Monte Sillara di Bagnone.

Natalino Benacci