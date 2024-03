"Un portale per promuovere eventi e cibi tipici, facendo rete"

Farsi conoscere, migliorare l’informazione turistica, promuovere eventi. L’associazione Operatori Turistici della Lunigiana è presente e attiva sul territorio dal 2012, fra le varie azioni intraprese nel corso di questi anni per migliorare l’accoglienza turistica c’è la creazione del portale VisitLunigiana.it con un calendario eventi costantemente aggiornato, che ogni anno registra oltre 40mila utenti in cerca di informazioni sulle manifestazioni. Ma c’è ancora molto da fare, per questo il gruppo, guidato da Giovanna Zurlo (nella foto), si rivolge alle associazioni che organizzano eventi di qualsiasi genere come spettacoli, rievocazioni, passeggiate gastronomiche, festival musicali, eventi outdoor. "Diventando soci della nostra associazione - spiegano - è possibile sfruttare importanti vantaggi relativi a marketing e promozione: tutti gli eventi organizzati saranno inseriti nel calendario e promossi sui canali social, sarà dedicato un articolo di approfondimento che a sua volta sarà condiviso su Facebook. Le migliori manifestazioni saranno inoltre segnalate a blogger e giornalisti di settore, che spesso si rivolgono alla nostra associazione in cerca di informazioni per i loro articoli. C’è anche il servizio di biglietteria online: grazie alla collaborazione con la piattaforma Regiondo tutti i soci avranno diritto a utilizzare un account per la prenotazione o la vendita online sul nostro sito dei biglietti di ingresso o di partecipazione alla manifestazione. Da non tralasciare l’assistenza tecnica, visto che i grafici e i webmaster che da anni collaborano con l’associazione sono a disposizione per offrire a prezzi agevolati le loro competenze professionali per migliorare l’immagine e la promozione degli eventi locali". L’Aotl è nata con l’obiettivo di promuovere e sviluppare iniziative per la valorizzazione turistica della Lunigiana, favorire il coordinamento e la collaborazione fra gli operatori turistici, tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative tendenti a valorizzare i prodotti tipici e le manifestazioni. Tutte le info per aderire sono sul sito internet o sulla pagina Facebook dedicata.

M.L.