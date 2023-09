Un pool di tecnici pronti per il Monoblocco. Il progetto per il recupero nero su bianco

Nuovi tecnici assunti, un pool dedicato alla questione del monoblocco e ai progetti del Pnrr. Ieri un nuovo incontro del tavolo di confronto tra Regione, Asl, Comunea e organizzazioni sindacali per monitorare gli impegni assunti lo scorso agosto sul futuro della nostra sanità.

Dopo la visita dell’assessore alla Salute della Regione Toscana Simone Bezzini, ieri un nuovo incontro della cabina di regia ha fatto il punto sugli interventi previsti nel piano di riorganizzazione Asl e sull’impiego delle risorse disponibili. Per il rafforzamento della struttura tecnica, l’Asl ha previsto l’assunzione di due nuovi ingegneri, di cui uno verrà collocato fin da subito a Carrara e si punta a recuperare altri professionisti grazie incarichi a tempo determinato Estar. "L’obiettivo – si legge inuna nota dell’Asl – è quello di costituire un “pool dedicato” alle importanti attività riguardanti il monoblocco, le strutture territoriali e i lavori Pnrr".

Pronti entro dicembre gli ambulatori mobili. Per i lavori alla palazzina H si stanno rispettando i tempi programmati: nella prossima settimana partiranno gli interventi di sistemazione interna, che saranno seguiti da quelli di adeguamento anti-incendio. La situazione nella palazzina è stata definita dal punto di vista logistico e sanitario, con spazi adeguati a disposizione dell’attività ambulatoriale oculistica, che continuerà a rappresentare un’eccellenza per Carrara. "Nel monoblocco – scrive l’Asl – sono pronti a partire alcuni piccoli lavori che consentiranno di rendere la sede in grado di ospitare i servizi della Dermatologia. Sono in corso anche incontri della direzione ospedaliera con i professionisti per definire e, dove possibile, sviluppare nelle ore pomeridiane l’attività ambulatoriale. "E’ stato confermato – prosegue l’Asl – il trasferimento al monoblocco entro la fine del 2023 della risonanza magnetica attualmente presente nel vecchio ospedale di Massa: la macchina è stata oggetto di costante manutenzione, è quindi in buone condizioni ed è aggiornabile ai livelli più moderni".

La scuola infermieri verrà trasferita, come previsto, nella struttura di Carrara Avenza, per la quale sono a buon punto le pratiche per il comodato d’uso da parte del Comune, che deve essere esteso all’intero edificio, dopo di che si potrà procedere all’affidamento delle fasi successive di progettazione. "E’ nuovamente attivo il cantiere nella struttura di Fossone e l’obiettivo è quello di aprire entro dicembre i 20 letti di cure intermedie. A fronte di qualche difficoltà per l’installazione di alcuni impianti, l’Asl punta comunque ad attivare il servizio intanto con la presenza di un montalettighe (particolari montacarichi progettati per essere utilizzati nelle strutture sanitarie), che sarà installato entro fine anno. Vari soggetti del tavolo di confronto permanente – si legge nel documento – hanno chiesto di velocizzare il più possibile i tempi degli interventi, con particolare riferimento alla sede di Fossone. Un invito che è stato recepito dall’Asl, che ha garantito il massimo impegno per anticipare il più possibile i tempi, sempre compatibilmente con gli inevitabili passaggi tecnici. Proseguirà intanto regolarmente questo percorso all’insegna della condivisione e della trasparenza. L’obiettivo della “cabina di regia”, che tornerà a riunirsi il prossimo 28 settembre, è quello di lavorare in piena sinergia, per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l’assistenza sanitaria nel territorio di Carrara".