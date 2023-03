"Un ponte con l’Europa per aiutare il territorio"

Un incontro “conoscitivo“, quello andato in scena ieri a Palazzo Ducale con l’europarlamentare Beatrice Covazzi – che fa parte della delegazione Pd ed è nel gruppo S&d – ricevuta dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e dal funzionario Luca Anghelé.

"Questo incontro è stato promosso dopo che l’onorevole è subentrata lo scorso dicembre a Simona Bonafé – ha detto Lorenzetti – Un’occasione per aprire un canale nuovo, un ponte con l’Europa. Covassi è venuta a incontrare le realtà del territorio, mettendosi a disposizione e incontrando rappresentanti di imprese, associazioni datoriali e sindacati". "Il mio intento è stimolare i territori, dico sempre “dateci il tormento“ in questo senso – ha detto Beatrice Covassi – Possiamo e dobbiamo trovare insieme delle vie per accorciare la distanza tra il livello europeo e i territori. Per me è importante che si comprenda come si sta in Europa: occorre prendere l’abitudine di scrivere, portare istanze e sapere che qualcuno le riceve e le fa sue". Covassi è membro di due importanti Commissioni, dedicate a temi ’caldi’ del momento storico. "Sono membro titolare della Commissione industria, energia e ricerca, oltre che membro sostituto di quella ambiente e salute. Sono al cuore della futura strategia industriale di Von Der Leyen, della transizione verde e dell’efficientamento energetico e non solo. E poi mi occupo di digitale, la parte più legisltaiva del mio impegno. Focus sul futuro regolamento per S&D sulla cyber security di tutti gli oggetti connessi in rete come la domotica. Ma la portata è ampia".

I.C.C.