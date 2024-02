Un piano per telefonia e internet. La Regione assicura interventi

I problemi sono pesanti e annosi ma la Regione Toscana assicura il suo massimo impegno per (finalmente) risolvere le carenze del servizio di telecomunicazione sul territorio lunigianese che mette spesso in difficoltà i residenti e riduce l’attrattività del territorio per nuovi cittadini. "La Regione Toscana, ha in programma numerosi interventi sul territorio della Lunigiana sul fronte della rete fissa e della telefonia mobile, oltre che per la vendita di servizi per la banda ultralarga" assicura ora la giunta. Gli interventi sono previsti in molti Comuni: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Licciana Nardi e Pontremoli. Ad Aulla, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca e Zeri sono invece in programma lavori per il miglioramento dell’accesso ad internet che si concluderanno entro l’anno da poco iniziato. "All’interno del piano di lavorazione ‘Italia 1 Giga’ – spiega la giunta regionale –,saranno coinvolte altre aree della provincia dove non sono previsti investimenti privati entro il 2026, fra queste rientra anche la frazione di Bigliolo, in Comune di Aulla. Sul fronte della rete mobile sono pianificati investimenti, sempre con fondi Pnrr, con il piano ‘Italia 5G’, riguardanti la realizzazione di nuovi tralicci nei Comuni di Aulla, Fivizzano, Fosdinovo che consentiranno di migliorare la qualità dei servizi disponibili nelle zone interessate.

"Un programma importante, teso a rispondere ai bisogni di questo territorio, con l’obiettivo di superare i disservizi – sottolinea il consigliere Pd Giacomo Bugliani che aveva presentato un’interrogazione – . Una ricognizione degli interventi in cantiere, da me sollecitati con una interrogazione presentata a maggio scorso e rivolta alla Giunta regionale con cui chiedevo gli obiettivi e le azioni regionali orientate alla riduzione delle disparità territoriali, al contrasto allo spopolamento e alla desertificazione commerciale delle zone più interne". La Toscana, risulta fra le prime Regioni ad aver attivato investimenti al fine d’abbattere il “digital divide” portando la rete in tante aree periferiche, spiega Bugliani, ",dal momento che la connettività rappresenta un fattore fondamentale per la vivibilità e lo sviluppo dei territori. L’auspicio, è che si continui ad insistere in questa direzione per dotare la Lunigiana e le sue comunità , di tutti gli strumenti necessari a garantire la fruibilità dei servizi al giorno d’oggi indispensabili". Bugliani riporta alcuni passaggi della risposta dell’assessorato regionale a infrastrutture digitali e innovazione alla sua interrogazione sulla copertura del servizio di telefonia mobile e di rete fissa in Lunigiana, con particolare riferimento al persistere di una situazione di disservizio nella frazione di Bigliolo.

Roberto Oligeri