"Un percorso da 25 mila euro"

CARRARA

Sul progetto di partecipazione per decidere il futuro dell’area dell’ex hotel Mediterraneo, interviene Nicola Pieruccini, commissario provinciale della Lega. "La giunta ha approvato un contributo di quasi 25 mila euro per il processo partecipativo scrive Pieruccini – affidato senza gara non a Laura Pomella come avevamo precedentemente dichiarato, ma alla sua socia in affari Tania Mattei, che era tra le fila dei sostenitori della campagna elettorale della sindaca Arrighi. A far luce sulla vicenda anche alcune informazioni che arrivano da Massa, dove Tania Mattei non è nuova a collaborare con i sindaci di sinistra. Progetti che hanno sempre rappresentato percorsi’ organici solo al centro sinistra, e per i quali il finanziamento è necessario al sostentamento dell’associazione e non a reali problemi dei cittadini". Per questo Pieruccini chiede alla sindaca "Su quali contenuti è stato stabilito un finanziamento da 25 mila euro. Quali sono i costi sostenuti dall’associazione. Se hanno pagato l’affitto della sala alla Imm? E visto che le presunte idee politiche di molti partecipanti, non sono piaciute, vedi la costruzione di un albergo e di una sala convegni di ultima generazione, cosa vuol fare l’amministrazione".