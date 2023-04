"Un pensiero doveroso per l’autista Angelotti"

"Tre anni dal crollo del ponte di Albiano Magra: un pensiero ad Andrea Angelotti". Cosimo Ferri interviene nel giorno di un anniversario importante per la comunità aullese e lunigianese. "Andrea si trovava con il furgone sul ponte – scrive Ferri in una nota – ha dovuto subire diversi interventi chirurgici. Penso a lui, ai suoi familiari, a tutti gli abitanti, ai commercianti, agli artigiani e alle aziende che hanno dovuto convivere con una ferita e con un grandissimo disagio. Per non parlare dei bambini che hanno subito tempi più lunghi nell’andare a scuola e nello svolgere le attività quotidiane. Il crollo ha cambiato la vita di molti. La ricostruzione del ponte in tempi celeri è stato uno dei risultati più concreti della scorsa legislatura, anche per quanto riguarda la mia attività parlamentare, con interrogazioni, incontri, audizioni, una pagina di buona politica e di politica del fare. Sono stato uno dei primi a sostenere la necessità di nominare un commissario straordinario diverso dal presidente della Regione Toscana, di puntare sulla realizzazione di un nuovo ponte e delle rampe e di abbandonare l’ idea di un ponte militare provvisorio, per evitare il rischio di non vedere mai quello definitivo. Scelte giuste e di buona politica, ma quanta fatica e quante lotte parlamentari, mentre le passerelle e gli annunci erano all’ordine del giorno. Questo modello di lavoro, il metodo ponte Morandi, deve guidare il progetto Italia Sicura e il futuro del piano infrastrutture con più opere, meno burocrazia e tempi certi".