Un patto per la qualità della vita Sinergia fra Comune e sindacati

di Alessandra Poggi

Un protocollo fra Comune e sindacati per migliorare la vita dei cittadini. E’ stato firmato a palazzo civico fra amministrazione e sindcati confederali il primo protocollo di contrattazione sociale territoriale sul welfare della provincia. Un documentocondiviso che punta a risolvere i problemi di cittadini e lavoratori grazie a un lavoro di equipe. Impegno a potenziare i centri estivi, assistenza ai disabili più concreta, incremento delle spesa per le persone fragili, contributi e agevolazioni per le aziende che assumono i disabili, o per chi avvia nuove attività e assume a tempo indeterminato, impegni sul commercio nel centro storico. Volontà di incentivare il riciclo dei rifiuti e una politica più sostenibile che preveda energie rinnovabili. Inoltre un utilizzo etico delle risorse alimentari per le persone in difficoltà rafforzando le mense sociali. Riduzione delle tasse e dei tributi a favore delle fasce deboli. Sono alcune delle voci di un accordo di dieci pagine che prevede un rilancio a 360 gradi contro il degrado sociale. Il primo passo sarà di inserire un rappresentante dei sindacati negli organismi comunali preposti. Il documento è stato firmato dall’amministrazione comunale e dalle segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil. Un accordo scritto in cui amministrazione e sindacati riconoscono e condividono l’importanza e l’esigenza della concertazione preventiva e della verifica periodica sui temi più rilevanti dei bilanci comunali, del sistema di welfare locale, degli appalti di opere e servizi, di una seria lotta all’evasione fiscale, di una gestione e redistribuzione delle risorse locali a favore del lavoro e del miglioramento dei servizi alla popolazione.

Il documento è stato presentato ieri a palazzo civico dalla sindaca Serena Arrighi, dalla vice sindaca Roberta Crudeli, e da Andrea Figaia della Cisl, Nicola Del Vecchio della Cgil e Franco Borghini della Uil. "Si tratta di un documento importante – ha detto la sindaca Arrighi –. Un dialogo continuo che la sola amministrazione non può portare avanti in un territorio così complesso. Alla base del protocollo ci sono temi che saranno oggetto di un continuo confronto per raggiungere assieme il miglior risultato. È importante per un’amministrazione di centrosinistra".

"È un protocollo basato sul confronto costruttivo – ha aggiunto Crudeli –, che tocca temi importanti". Un documento che apre nuove prospettive, come ha sottolineato Figaia. "Con questo documento riusciamo a ragionare in maniera concreta – ha detto il segretario generale della Cisl –. Abbiamo la possibilità di fare un buon lavoro e con un metodo di lavoro nuovo, che si potrebbe proporre anche ad altri territori". "Auspichiamo che nei prossimi mesi il lavoro diventi ancora più fitto – ha detto Del Vecchio –, mettendo al centro i valori che condividiamo come per esempio la contrattazione d’anticipo sugli appalti, fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori. L’auspicio è che non sia l’unico documento sottoscritto con un ente". "Ognuno con le proprie competenze darà il suo contributo per ottenere importanti risultati per i cittadini – ha concluso Borghini –. È la prima volta che si è stabilito un confronto e si svilupperà anche attraverso le varie categorie". "Carrara – si legge nel documento - negli ultimi 10 anni è la città che ha perso più abitanti tra i comuni della zona, l’età media è più alta, il reddito pro-capite è più basso e la percentuale di popolazione che ha i requisiti previsti per il reddito o la pensione di cittadinanza è più alta. Al tempo stesso, il recupero del Pil dopo la pandemia è stato migliore rispetto alle città vicine, grazie all’aumento del fatturato del manifatturiero. Occorre, dunque, favorireuna ricaduta positiva sull’intero sistema economico e sociale del territorio, sulla vitalità e profitti del nostro sistema produttivo". Date queste premesse la concertazione con le parti sociali offre dunque una importante occasione per confrontarsi e per compiere scelte più ampiamente condivise negli ambiti di governo che più direttamente incidono sul benessere delle cittadine e dei cittadini".