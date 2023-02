Un parterre di vip da tutto il mondo

Kasia Smutniak era fra i vip invitati da Giorgio Armani, l’attrice ha brillato, oltre che per una bellezza disarmante, per la consueta semplicità e naturalezza. Fra gli ospiti anche l’attrice Claudia Gerini, tutti in rigorosi e lussuosi abiti neri, e la modella spagnola Eugenia Silva. Giorgio Armani dopo la sfilata si è fermato fra il pubblico per scattare selfies e salutare vecchi amici giunti a Carrara per l’occasione. A contribuire all’esclusività della serata la sfilata in cui 64 modelli hanno proposto abiti e mise della maison Armani per la prossima primavera estate.