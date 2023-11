Un parco giochi per tutti. Il regalo alla comunità

Giocare tutti assieme, senza distinzioni o divisioni. A Podenzana si può fare, davanti al complesso scolastico, grazie a un parco appena riqualificato, pieno di giochi inclusivi adatti anche ai bambini con difficoltà. Ieri mattina grande festa per il taglio del nastro; la mattinata però è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchetin, ennesima vittima di femminicidio.

"Un ricordo, un silenzio - ha detto il sindaco Marco Pinelli -, una parola contro ogni sopruso e contro la violenza sulle donne. Si comincia fin da bambini, insegnando il rispetto, il voler bene al prossimo, il convivere felicemente con valori positivi". Attorno a lui le insegnanti, l’amministrazione comunale e tutti i piccoli, desiderosi di provare i nuovi giochi, coloratissimi. "Per noi è una giornata speciale - ha aggiunto Pinelli - questo è un luogo caro alla comunità, le amministrazioni si sono impegnate a lungo per sostenere il nostro plesso scolastico, anche con la riqualificazione del piazzale, del parcheggio, l’intervento di efficientamento energetico dell’immobile. Completiamo il percorso con la sistemazione del piccolo parco giochi, abbiamo ottenuto un contributo dal Consiglio regionale, dedicato ai parchi inclusivi. E’ un intervento che ci sta a cuore".

In mezzo ai bimbi anche i presidenti dell’Avis di Podenzana e della Proloco, gruppi di volontari che tanto si impegnano per la comunità. La benedizione è spettata al parroco don Lucio Filippi, che ha invitato i bimbi a vivere nel bene, a non litigare, nel loro piccolo e pregare per chi sbaglia. E poi tutti assieme a tagliare il nastro. I bimbi poi si sono esibiti con canti gioiosi, preparati con cura assieme alle maestre. Avrebbero voluto provare subito i giochi, ma il maltempo non lo ha permesso: nei prossimi giorni, con il sole, saliranno su scivoli, altalene, casette, per trascorre assieme momenti spensierati.

Monica Leoncini