Un nome condiviso o primarie Ultimatum nel centrosinistra

Primarie aperte per il centrosinistra? Il Partito democratico lo chiederà esplicitamente lunedì prossimo al tavolo del centrosinistra qualora non esca fuori il nome del candidato unico. Partiti, associazioni e cittadini che si riconoscono in questa area politica decideranno se sostenere il percorso delle primarie aperte, unico strumento di collaborazione verso scelte condivise, partecipate e democratiche. L’ultimatum è stato annunciato nella sede del partito, alla presenza di tutta la segreteria tranne Martina Nardi che era fuori città. Il segretario comunale Enzo Romolo Ricci, i segretari di circolo, vice segretari, consiglieri comunali e tutti i membri della segreteria erano all’appello. Insomma, il dado è tratto: o esce fuori un nome condiviso o, come da statuto del partito, si va verso la consultazione democratica.

"Rispetto a quelli che sono stati i passaggi con le altre forze, coloro che rappresentano associazioni e che si sono anche autocandidati – spiega il segretario Ricci – se non si trova una convergenza con un candidato unitario del centrosinistra, a quel punto l’unica soluzione che abbiamo come da statuto, sono le primarie di coalizione. Se venisse fuori una soluzione diversa e condivisa certo, andrebbe bene". Potrebbe venire fuori un nome entro lunedì? "Mah, io sono fiducioso sempre. Se questo non succede si va verso il percorso che prevede il partito: questa è la nostra proposta". Nomi?

"Prima di fare nomi è meglio sondare alcune possibilità".

Tutto dipende dalle posizioni che si assumeranno lunedì. In caso di ’fumata nera’ l’alternativa è nelle primarie dove "il tavolo deciderà il regolamento e le date – informa Gabriele Carioli, vice segretario e capogruppo in consiglio comunale del Pd –. È il solo elemento che ci consente di trovare un candidato unico per il centrosinistra. Abbiamo diversi candidati anche all’interno del Pd, però, non c’è stato modo di trovarci e di fare sintesi su un nome. Si spera che chi vince possa essere un nome condiviso e che chi perde rientri nel percorso".

Le fibrillazioni politiche in seno al Pd non si limitano alle primarie aperte di coalizione ma anche alla mozione di sfiducia aperta verso il sindaco Francesco Persiani. "Il 1 marzo ci sarà la votazione in consiglio comunale – prosegue Carioli –. E’ la nostra mozione, loro (cioè la maggioranza) hanno firmato la nostra mozione. Noi dell’opposizione siamo in 8, ce ne vogliono 13 per consegnarla e 17 per votarla". I numeri ci sono? "In teoria sì, a meno che qualcuno non si rimangi le parole". Date importanti, dunque, per la politica massese verso le amministrative: dopo l’appuntamento di lunedì con il tavolo del centrosinistra, si passa a quello del 1 marzo in consiglio comunale sulla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione e sostenuta da una parte dei consiglieri di maggioranza. Insomma, è guerra (politica) aperta su tutti i fronti.

Angela Maria Fruzzetti