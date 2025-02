Un momento di preghiera a sostegno di Papa Francesco

Stasera alle 21 nella chiesa di San Pietro di Avenza si prega per la guarigione di Papa Francesco. Su desiderio dei fedeli ci sarà un momento di preghiera in cui si reciterà il rosario per essere spiritualmente vicini al Pontefice, "un momento semplice di preghiera come sta avvenendo da tutte le parti – commenta il parroco don Marino Navalesi, e noi non saremo da meno". Anche la comunità religiosa di San Pietro si unisce alle preghiere delle migliaia di persone che pregano per Bergoglio in tutto il mondo. Le condizioni di Papa Francesco intanto sembrano migliore, "la lieve insufficienza renale è rientrata", si legge nell’ultimo bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana nel quattordicesimo giorno di ricovero. La prognosi resta ancora riservata. Il Papa sta combattendo contro una polmonite bilaterale, su organi già toccati da diverse complicazioni croniche, alcune di vecchia data.