"Un modello per il Paese" Sinergia vincente in porto

CARRARA

Un sistema che è già un modello. Soddisfazione tra le autorità in banchina: "Non ci sono state problematiche e l’impatto sul porto è stato minimo – ha detto il prefetto Guido Aprea –. Alla Imm ci sarà l’assistenza sanitaria, poi il trasferimento nei centri di accoglienza in Toscana". L’iter ha ripetuto il protocollo che funzionò lo scorso gennaio. Potrà diventare esempio per il futuro. "Il modello regionale è da esportare anche fuori dai confini toscani – ha sottolineato Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia – perché questo sistema ha dimostrato di funzionare. Questo territorio in tema di accoglienza e solidarietà non è secondo a nessuno". Soddisfatta la sindaca Serena Arrigh, tutta la mattina in banchina con agli assessori Roberta Crudeli e Carlo Orlandi: "Il nostro modello è diverso dal sistema usato a Lampedusa, Carrara si è dimostrata ancora una volta una città accogliente mostrando il proprio grande cuore a queste persone in difficoltà". L’assessore regionale Monia Monni ha sottolineato il ruolo delle Ong. "E’ una crudeltà prolungare il viaggio delle Ong – ha detto – perché le persone a bordo hanno ferite di un viaggio terribile e i segni delle torture e delle ustioni. Questa situazione non si risolve con provvedimenti a spot, perché queste persone continueranno ad arrivare e avranno bisogno di risposte strutturali. Non basta l’emergenza per governare l’ordinario". Il padrone di casa, il rpesidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva (nella foto sopra) ha poi ricordato la bontà di un coordinamento che ha bloccato il portoper nemmeno mezz’ora, e che ha dimostrato grande efficienza.

D.R