Un milione per rilanciare le terme. A Equi e Cavezzana D’Antena iniezione di risorse dal Governo

E’ in arrivo quasi un milione di euro dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo destinato alla Lunigiana, quasi un quarto di tutte le risorse che il Governo ha messo a disposizione della Toscana. Risorse che serviranno a cofinanziare al 50 per cento il recupero e la riqualificazione di due strutture termali che la stessa Regione vuole rilanciare, in accordo con le amministrazioni locali. I due progetti riguardano il centro termale di Equi Terme a Fivizzano, per un investimento complessivo di 630mila euro, e il recupero con completamento delle Terme di Cavezzana D’Antena a Pontremoli, dove l’intervento vale in tutto 950mila euro. Il Fondo unico del turismo coprirà la metà delle spese necessarie, quindi si parla in tutto di 800mila euro per l’esattezza, che arriveranno in conto capitale grazie all’approvazione da parte del Ministero del Turismo in sinergia con quello delle finanze della proposta avanzata dalla Regione, sulle linee inviate dai Comuni rispettivi che saranno poi soggetti attuatori.

La restante parte della spesa è a carico di risorse finanziarie pubbliche o private, rese disponibili dalle Regioni e dalle Province autonome, anche mediante l’intervento di finanziarie regionali o mediante l’impiego di fondi comunitari a ciò destinati, oppure anche da privati in caso di partenariati. In tutto alla Regione spettavano 4 milioni e spiccioli, quindi la Lunigiana si aggiudica una bella fetta di tutte le risorse.

La linea in cui rientrano le opere di Fivizzano e Pontremoli rientrano nella linea 3 di finanziamento, ossia quella dedicata a realizzazione, valorizzazione o riqualificazione di parchi termali pubblici siti nei comuni termali. Partiamo dal progetto del Comune di Fivizzano. L’opera servirà alla riqualificazione e al rilancio di una struttura destinata a centro termale esistente già dal 1920 che ha oggi bisogno di manutenzione oltre che di aggiornamento estetico e impiantistico visto che le ultime opere di ristrutturazione risalgono agli anni ’80.

Si prevede il recupero di spazi da destinare a nuovi servizi e prestazioni terapeutiche, per integrare le cure di balneoterapia e inalazioni fornite nel padiglione esistente, la riqualificazione e il completamento dell’offerta termale, il pieno utilizzo degli impianti anche nei periodi dell’anno tradizionalmente di minor afflusso. L’intervento vuole rinnovare il tutto apportando modifiche necessarie per adeguare la struttura alla condizione attuale della struttura e del mercato, in modo da promuovere e dare ripartenza a tutto il contesto termale presente.

Francesco Scolaro