Un milione contro il dissesto "Strada per Torrano meno fragile"

Per la sistemazione del dissesto idrogeologico che interessa l’area del torrente Mezzemola a ridosso della strada comunale per la frazione di Torrano l’amministrazione di Pontremoli ha ottenuto un finanziamento di quasi 1 milione di euro da Ministeri dell’Interno e dell’Economia sui fondi Pnrr. Nell’ambito delle opere di mitigazione del rischio contro alluvioni e frane si prevede di demolire e ricostruire il ponte sul Torrente Mezzemola, sulla strada comunale.

Sarà realizzato ex novo assieme al ripristino delle zone adiacenti. Durante gli eventi alluvionale degli ultimi anni, a partire dall’alluvione del 2011, il ponte aveva subito movimenti che avevano causato lesioni delle pile in alveo e dissesti diffusi nella pavimentazione. I lavori saranno eseguiti anche sulla viabilità comunale immediatamente a valle e a monte del ponte. Il tratto interessato ha uno sviluppo totale di circa 120 metri compreso il ponte (lungo circa 20 metri, largo quasi 8). Per quanto riguarda il ponte il progetto prevede una tipologia a travi in acciaio con traversi, controventi e soletta collaborante. Le spalle saranno in cemento armato con paraghiaia, muri d’ala e soletta di transizione, fondazione con micropali. "Un ulteriore passo in avanti nella lotta al dissesto idrogeologico - dice il sindaco, Jacopo Ferri - Lo Stato ha premiato la nostra progettualità finanziando questo progetto, che speriamo possa trovare altre risorse. Questa prima risposta consente di iniziare a ridurre le fragilità riscontrate lungo la strada per Torrano". Dopo aver ricevuto dal Ministero dell’Interno 724mila euro per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, il Comune ha assegnato, dopo gara d’appalto, i lavori per la mitigazione idraulica nel Torrente Gordana alla confluenza col fiume Magra. Il progetto dell’ingegnere comunale Roberto Bertolini prevede la movimentazione di materiale in alveo per aumentare la sezione idraulica di deflusso, la pulizia del torrente, la realizzazione di scogliere di massi, la sopraelevazione dell’argine esistente con l’inserimento di micropali e il ripristino della briglia in cemento armato esistente alla confluenza con il fiume Magra. Per ridurre il pericolo per le case adiacenti alla confluenza del Gordana con la Magra saranno realizzate due scogliere cementate di 40 metri a proteggere il versante. L’intervento avrà un’altezza tale da raggiungere il piano campagna dell’area in destra idraulica. Sarà rialzato pure il vecchio argine di pietra e ripristinata la briglia in calcestruzzo armato danneggiata.

